Педагоги из Челябинской области стали призерами всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Финал профессиональных состязаний проходил в Казани

В Казани подвели итоги Всероссийского конкурса профмастерства педагогов допобразования «Сердце отдаю детям — 2021». Южноуральцы привезли домой пять наград, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Финальный этап состязаний состоял из двух туров. По итогам первого тура озвучили победителей в каждой номинации.

Педагоги челябинского Дворца пионеров на Алом поле Дарья Передбогова и Владислав Дрегин стали лауреатами второй степени. Их коллега по Дворцу пионеров Федор Семенов, который занимается с детьми-инвалидами, получил диплом третьей степени.

Педагог центра детского творчества из Челябинска Елена Петрунина также привезла диплом со вторым местом.

А наставник детско-юношеской спортивной школы из Троицка Максим Утямышев занял первое место.

Во втором туре победители номинаций проходили дополнительные испытания. Абсолютным победителем конкурса и обладателем специального приза «Признание профессионального сообщества» стал Кирилл Пахмутов из Красноярска.