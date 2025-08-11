Педагоги из Челябинской области прошли в финал конкурса «Сердце отдаю детям»

За победу поборются шесть южноуральцев

Педагоги из Челябинской области прошли заочный этап профконкурса «Сердце отдаю детям». Теперь им предстоит пройти испытания в Новосибирске, сообщили в пресс-службе регионального Минобрнауки.

В финал прошли шесть педагогов допобразования. За победу во всероссийском конкурсе поборются Максим Абашев (школа № 121 Снежинска, физкультурно-спортивная направленность); Юлия Дементьева (школа № 12 Челябинска, туристско-краеведческая направленность); Екатерина Заславских (ДПШ им. Н. К. Крупской, сохранение этнокультурного наследия региона); Елизавета Орлова (ИТ-лицей «Привилегия», художественная направленность); Лилия Гах (Правобережный центр допобразования детей Магнитогорска, работает с детьми с особенностями здоровья); Валиджон Тохиров (центр детско-юношеского туризма «Космос», школа № 106, номинация — «Профессиональный дебют»).

Очный финал Всероссийского конкурса пройдет с 22 по 26 сентября.

Автор: Елизавета Михно