Педагоги и студенты Челябинской области могут заявиться во «Флагманы образования»

Всероссийский проект стартовал на президентской платформе «Россия — страна возможностей»



В России начал работу пятый сезон всероссийского проекта «Флагманы образования», сообщает правительство Челябинской области. Педагоги, управленцы и студенты Челябинской области имеют возможность повысить свою квалификацию, найти наставников и получить перспективы карьерного роста. В этом году организаторы значительно расширили проект, добавив новые форматы участия и цифровые сервисы.

«Флагманы образования» — это всероссийский проект, ориентированный на тех, кто строит карьеру в сфере образования. Педагоги и управленцы получают новые навыки и возможности для профессионального развития, а студенты могут попробовать себя в профессии. Победители проекта занимают руководящие должности, входят в кадровый резерв и получают персональные рекомендации по развитию.

Геннадий Гурьянов, первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей», отметил, что за шесть лет в проекте приняли участие почти 300 тысяч человек. В этом году появились новые конкурсные треки: «Медиа», «Государство», «Культура» и «Наставничество», которые помогут участникам развивать компетенции и находить точки соприкосновения образования, технологий и культуры.

В прошлом сезоне от Челябинской области поступила 2351 заявка (45% от педагогов, 39% от студентов и 16% от управленцев). За все время существования проекта более 26 000 человек получили индивидуальные рекомендации по развитию, 136 участников вошли в региональные кадровые резервы, а 45 победителей заняли управленческие должности.

Ирина Кокоева, директор Департамента кадровой политики Минпросвещения России, подчеркнула, что 122 участника проекта уже вошли в кадровый резерв Минпросвещения. Новый сезон, по ее словам, позволит выявить еще больше талантливых специалистов для развития образования в стране.

Денис Аширов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), рассказал о впечатляющих результатах проекта: 11 региональных и муниципальных команд прошли программу профессионального развития, 400 студентов получили возможность стажировок, а 78% участников «Педагогической пробы» изъявили желание работать в образовательных учреждениях.

В пятом сезоне продолжит работу сообщество «Созвездие Флагманов образования», открыт новый конкурсный отбор для ведущих экспертов. Кроме того, запущены новые сервисы: «Оценка компетенций», «Библиотека контента» и «Каталог возможностей». Также стартовали «Флагманские мастерские» — новый формат обсуждения важных тем с экспертами в онлайн-чатах.