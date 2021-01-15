Педагоги из Челябинской области рассказали о принуждении к вакцинации от ковида

Власти еще раз напомнили о добровольности вакцинации

В Челябинской области педагоги жалуются на принуждение к вакцинации от ковида. Кому-то даже пригрозили лишением премий и увольнением. Власти области подчеркнули, что такие прививки ставятся исключительно добровольно.

«Вакцинация носит добровольный характер. Это постулат, от которого мы не отходим. Наш метод — метод убеждения. Мы уверены, что вакцинация пойдет во благо. Инфекция не уходит, она присутствует в нашей жизни. Прививка обезопасит нашу жизнь, а в случае заболевания — облегчит его течение, убережет от осложнений», — заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов пояснил, что часть прививок, например, от гриппа, педагоги действительно ставят в обязательном порядке.

«Но мы никого не заставляем делать прививку от коронавируса», — подчеркнул Александр Кузнецов.

Кое-где учителя, наоборот, жалуются на то, что им не предлагают прививки от коронавируса.

На данный момент в школах Челябинской области отмечают снижение уровня заболеваемости ОРВИ. По сравнению с 2020 годом больных учеников меньше на 50%. Однако в целом по региону отмечают подъем ОРВИ среди взрослого населения.