Педагоги Челябинской области получили доступ к бесплатной библиотеке идей

Платформа «Сферум» расширяет функционал

Бесплатная библиотека педагогических практик появилась на платформе «Сферум» в VK Мессенджере. Собранные в ней идеи помогут учителям разнообразить свои уроки с помощью цифровых инструментов, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом Челябинской области.

На старте пользователям доступно более двадцати рекомендаций, как использовать профиль «Сферум» для решения образовательных задач. Сервис содержит механики для проведения интерактивных квестов, пример домашнего задания для школьников «Отгадай литературное произведение», онлайн-викторину «Своя игра» и другие идеи. Ожидается, что в дальнейшем педагоги будут сами пополнять библиотеку собственными наработками.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно большее количество педагогов имели возможность применять современные технологии в своей практике, максимально эффективно пользоваться цифровыми инструментами и делиться с коллегами своим опытом»,— отметил руководитель платформы «Сферум» Рубен Акопов.

«Сферум» — сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей. Он помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.