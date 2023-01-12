Педагогам Кыштыма поднимут оклады после жалобы губернатору Текслеру

Однако в целом размер зарплаты учителей не изменится

Власти Кыштыма на 15% поднимут оклады учителей, которые трудятся в школах города. Это ответный шаг на жалобу педагогов, которая в декабре прозвучала на горячей линии губернатора области Алексея Текслера. Как изменится схема оплаты работы школьных учителей, ИА «Первое областное» рассказали в администрации города.

«В декабре 2022 года администрация Кыштымского городского округа внесла в Собрание депутатов законопроект, предполагающий изменения по оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению по делам образования. Согласно этому документу должностные оклады учителей должны увеличиться на 15% с 1 января 2023 года. При этом средняя заработная плата останется на прежнем уровне»,

— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе.

Собрание депутатов рассмотрит и примет законопроект на ближайшем заседании, во второй половине января. Таким образом, постоянная часть зарплаты — оклад — увеличится и зарплата учителей будет меньше зависеть от размера стимулирующих выплат и надбавок.

До этого, в четвертом квартале 2022 года, по данным администрации города, оклады кыштымских педагогов были проиндексированы на 4%.

Напомним, 14 декабря школьные учителя из Кыштыма пожаловались губернатору на маленькие оклады.

«В Кыштыме самая низкая ставка учителей. С 1 января в стране повысится МРОТ, а значит, уборщицы будут получать больше, чем учитель с категорией и стажем. Помогите решить проблему»,

— обратились к главе региона педагоги Кыштыма.

После этого Алексей Текслер потребовал представить ему доклад о зарплатах школьных учителей в целом по региону.

Губернатор также напомнил, что доход педагогов не должен опускаться ниже индикативных показателей, установленных указом президента РФ. По Кыштыму есть договоренность, что долю оклада повысят до 70%. Это сделают с 1 января, пообещала на прямой линии глава города Людмила Шеболаева.