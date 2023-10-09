Педагог из Златоуста получила благодарственное письмо от Владимира Путина

С подачи нашей землячки в России провели конкурс «Первый учитель»

Педагог из Златоуста Елена Другова получила благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина. Документ вручили нашей землячке на III Форуме классных руководителей в Москве, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Год назад на Большой учительской неделе в Москве Елена Другова предложила провести конкурс «Первый учитель». Конкурс собрал более 15 тысяч заявок от педагогов. Победителей объявили на учительской неделе этого года. Победителем стала учитель Оксана Крумина из Свердловской области. Педагог получила хрустальную статуэтку в виде жемчужины и денежный приз в размере 200 тысяч рублей, а Елену Другову отметили правительственной наградой.

Торжественный момент транслировался в официальной группе форума соцсети «ВКонтакте», так что ученики и родители узнали об успехе Елены Друговой в числе первых. После завершения форума педагог вернулась в школу, где ее ждали воздушные шары, цветы и поздравления.

Накануне челябинские педагоги вернулись из Москвы с Форума классных руководителей. В столице учителя делились опытом и отдыхали.

