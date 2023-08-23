Педагог из Миасса получил грант на проведение рок‑фестиваля для детей и подростков

Деньги на мероприятие выделяет Росмолодежь

Педагог из Миасса Павел Агеев получил грант от Росмолодежи на проведение рок-фестиваля для детей и подростков «Ура», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

На прошлой неделе Павел участвовал в фестивале молодого искусства «Таврида АРТ» в Крыму и представил там свой проект фестиваля. В итоге этот проект попал в пятерку лучших и получит деньги на воплощение в жизнь.

Рок-фестиваль пройдет в 2024 году на площадке дома детского творчества «Юность» в Миассе. Принять участие в фестивале смогут ребята со всей Челябинской области.