Педагог из Магнитогорска стала лауреатом конкурса «Директор года России — 2023»

Наталья Лаптева руководит многопрофильным лицеем при МГТУ имени Носова

В Год педагога и наставника лауреатом конкурса «Директор года России» стала директор Магнитогорского городского многопрофильного лицея при МГТУ имени Носова Наталья Лаптева, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Победитель конкурса еще не назван. В понедельник, 2 октября, прошел первый конкурсный день. 30 финалистов представили на суд жюри видеоролики и рассказ о себе, своих школах, проектах. По итогам дня Наталья Лаптева вошла в десятку лауреатов, претендующих на победу.

3 октября финалисты продемонстрируют профессиональное мастерство в конкурсном испытании «Мастер-класс». Тему и форму проведения мастер-класса конкурсанты определяют самостоятельно.

Последнее конкурсное испытание состоится 4 октября. Пять финалистов примут участие в состязании «Пресс-конференция „Вопрос директору года“».

Имя победителя объявят 4 октября в рамках Большой учительской недели.

Финал конкурса проходит в Москве, в школе «Покровский квартал».

Между тем на Южном Урале проходит Большая учительская неделя.