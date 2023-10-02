В Год педагога и наставника лауреатом конкурса «Директор года России» стала директор Магнитогорского городского многопрофильного лицея при МГТУ имени Носова Наталья Лаптева, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.
Победитель конкурса еще не назван. В понедельник, 2 октября, прошел первый конкурсный день. 30 финалистов представили на суд жюри видеоролики и рассказ о себе, своих школах, проектах. По итогам дня Наталья Лаптева вошла в десятку лауреатов, претендующих на победу.
3 октября финалисты продемонстрируют профессиональное мастерство в конкурсном испытании «Мастер-класс». Тему и форму проведения мастер-класса конкурсанты определяют самостоятельно.
Последнее конкурсное испытание состоится 4 октября. Пять финалистов примут участие в состязании «Пресс-конференция „Вопрос директору года“».
Имя победителя объявят 4 октября в рамках Большой учительской недели.
Финал конкурса проходит в Москве, в школе «Покровский квартал».
Между тем на Южном Урале проходит Большая учительская неделя.