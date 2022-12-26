Педагог из Челябинской области попала в тройку лучших воспитателей страны

Марина Кабанова работает в детском саду в Миассе

Педагог из Миасса Мария Кабанова стала лауреатом профессионального конкурса «Воспитатели России — 2022», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Лидеров дошкольного образования определяли в 13 номинациях. На победу претендовали более двух с половиной тысяч человек.

Победителем конкурса «Воспитатели России» в номинации «Педагог-инфлюенсер» стала воспитатель детского сада № 49 из Миасса Мария Кабанова. Она представила на конкурс опыт работы и результаты ведения профессионального сообщества в социальной сети «ВКонтакте».