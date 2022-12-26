Лидеров дошкольного образования определяли в 13 номинациях. На победу претендовали более двух с половиной тысяч человек.
Победителем конкурса «Воспитатели России» в номинации «Педагог-инфлюенсер» стала воспитатель детского сада № 49 из Миасса Мария Кабанова. Она представила на конкурс опыт работы и результаты ведения профессионального сообщества в социальной сети «ВКонтакте».
Церемония награждения проходила в Москве с подключением региональных студий, где находились финалисты.
Между тем в Челябинске проходят бесплатные семинары для родителей детей с аутизмом. Занятия проводит общественная организация «Звездный дождь».