Педагог из Челябинска вышел в финал Всероссийского конкурса «Учитель года»

Глеб Фомин — в числе 20 лучших учителей страны

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 27 сентября, в Санкт-Петербурге назвали 20 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года — 2025», которые продолжат борьбу за победу. В их числе — педагог из Челябинска Глеб Фомин, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

«Учитель истории и обществознания школы № 147 Глеб Фомин блестяще представил Челябинскую область на федеральном этапе и вошел в число 20 лучших учителей страны»,— отметили в ведомстве.

Впереди — второй тур заключительного очного этапа, который пройдет в Московской области. Лауреатов ждут финальные испытания «Мастер-класс», «Блицтурнир» и «Образовательный форсаж». Имя победителя станет известно 3 октября — его объявят со сцены Кремля на праздничном концерте, посвященном Дню учителя.

Напомним, в этом году Глеб Фомин был удостоен звания «Педагог года Челябинска».