Педагог из Челябинска стала победителем международного конкурса чтецов

Дарья Ермолаева прошла все этапы конкурса «Живая классика» и получила главный приз

Учитель из Челябинска Дарья Ермолаева стала победителем Первого международного конкурса чтецов среди педагогов «Живая классика», финал которого прошел в онлайн-формате. Всего участие приняли более 2500 учителей из России, Аргентины, Казахстана, Латвии, Египта, Молдовы и других стран, сообщили в пресс-службе фонда «Живая классика».

Конкурс длился на протяжении нескольких месяцев. Сначала участники отправляли видеозаявки, затем проходили отборочные туры, выполняя разные задания. В финале конкурса участникам, прошедшим все этапы, необходимо было прочитать отрывок из классического произведения русской литературы. Дарья Ермолаева выбрала отрывок из книги «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Жюри оценило выступление челябинского педагога, и она стала одним из 10 победителей конкурса.

Оценивали финалистов настоящие профессионалы: преподаватели театрального института им. Бориса Щукина Любовь Башинская и Елена Бушуева-Цеханская, актриса театра и кино Дарья Жулай, создатель и директор сети московских театральных студий для детей и подростков «Дети Райка» Наталья Туровская и другие.

«Интересно было принять участие в конкурсе. Это оказалось очень ответственно, волнительно и увлекательно одновременно! Я лет 20 так не волновалась! Я читала отрывок, который готовила, когда мне было 17 лет. И мне было невероятно интересно прожить эту роль сейчас, совершенно по-другому осознавая любимое произведение. Особенно волнительно было слушать оценки. И когда я услышала свое имя среди 10 победителей, мою радость было слышно, пожалуй, на весь этаж Дворца пионеров и школьников, где я работаю», — поделилась своими эмоциями Дарья Ермолаева.

Все победители получили дипломы, книги и сертификаты от известных издательств, а также поездку на Международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика», который состоится осенью 2022 года в Санкт-Петербурге. Там победителей ожидает интересная образовательная программа и суперфинал конкурса на театральной сцене.