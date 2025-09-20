Педагог из Челябинска представит регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года»

Глеб Фомин поборется за звание лучшего с учителями из 88 регионов

Учитель истории и обществознания школы № 147 Челябинска Глеб Фомин представляет Челябинскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года — 2025». Педагог отправился в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в финальных испытаниях, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

Глеба Фомина и 88 его коллег из российских регионов ждут открытые уроки и «Педагогическое интервью», во время которого участники конкурса продемонстрируют свое мастерство. В конце сентября те, кто успешно пройдет все испытания, продолжат борьбу за победу в Москве. Там им предстоит выполнить задания, направленные на раскрытие инновационных подходов в образовании.

Глеб Фомин представляет регион на конкурсе неслучайно: в этом году он был удостоен звания «Педагог года Челябинска». Его участие в конкурсе — возможность представить челябинское образование и перенять опыт коллег из других регионов.