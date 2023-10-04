Педагог из Челябинска похудела на 80 килограммов за три года

До этого Ольга Будяк 10 лет не могла избавиться от лишнего веса

Челябинка Ольга Будяк забеременела в 19 лет, сразу после сложной операции. В этот момент она весила 60 килограммов. После родов цифры на весах подбирались к 130. Сбросить «лишнее» не получалось. Спустя немалое время Ольга нашла в себе силы и избавилась от 80 килограммов за невероятно короткий срок. О сложном пути и проблемах, которые все равно остаются при возвращении к нормальному весу, женщина рассказала журналистам медиахолдинга «Первый областной» во время кастинга на шоу «Хочу к Пухову!».

«У меня тогда была операция по женской части. Мне сказали, что мне нельзя рожать. Я никого не послушала, через год забеременела. Когда я рожала, я уже весила 130 килограммов. То есть за девять месяцев из стройной 19-летней девушки я превратилась в женщину, которая весит 130 килограммов», — делится Ольга.





Врачи отмечали, что вскоре после родов значительная часть лишнего веса должна уйти. На деле Ольга избавилась лишь от восьми килограммов. Женщина воспринимала это как трудности, которые нужно пройти ради ребенка. Но со временем навалились проблемы, которые Ольга начала «заедать». Вес в 24 года увеличился до 150 килограммов. Тогда же родился второй ребенок.

«Скинула в 25 лет килограммов пять. И осталась в этом весе. То худела, то снова начинала “заедать”. Я пыталась сбросить еще, но у меня ничего не получалось», — рассказывает собеседница.





Так протянулись 10 лет. Попытки Ольги похудеть ограничивались различными БАДами и отказом от части продуктов. О спорте женщина не задумывалась.

«Я думала: а зачем нужен спорт? Я не люблю бегать, я не спортивный человек. А в один день думаю: дай-ка попробую. И в 35 лет я начала заниматься боксом, начала бегать, крутилась в воздушном кольце, начала ходить в горы. Когда бежала первые пять километров, я так материлась. Была уверена, что не пробегу. А через три месяца уже бежала 21 километр», — вспоминает Ольга.









На удивление вес стал стремительно уходить. Тогда челябинка поняла, что параллельно с внешними изменениями стоит уделить время и внутреннему состоянию.

Рядом с новоиспеченной спортсменкой были прежние друзья и знакомые. Они такого рвения не поддержали и убеждали Ольгу, что по итогу у нее ничего не выйдет.

«Все говорили, что ничего не получится. Когда я начала сбрасывать эти 80 килограммов, у меня не осталось друзей и знакомых. Постоянно звучала фраза: “Ты стала другой, ты стала неудобной, ты научилась отказывать”. Я в 35 лет научилась говорить “нет”. Мне в 12 часов ночи раньше могли позвонить друзья и потребовать сорваться. Я ехала и помогала. А теперь — нет», — улыбается собеседница.





За три года Ольга обрела внутренний стержень, сбросила 80 килограммов, но состояние тела женщину все равно не устраивало. К примеру, осталось много лишней кожи, которая, в отличие от жира, никуда не делась. Также обвисла грудь, образовался диастаз — расхождение мышц из-за ослабления живота.

«Когда меня спрашивают, почему я не ношу топики в обтяжку, я же не могу ответить, что у меня вот тут накачано, а вот тут — диастаз. Мне из-за этого некомфортно. С грудью вообще не знаю, что делать. Говорят, что после такого похудения уже не поможешь обычной подтяжкой», — делится женщина.

Ольга справедливо не скрывает гордости за проделанную работу. Всю себя, говорит, построила сама. Но годы пребывания в большом весе и проблемы, оставшиеся после похудения, сказались на психике.

«У меня нет личной жизни. Когда со мной знакомятся, я шарахаюсь. А они не понимают, почему так. Я-то знаю, что не смогу раздеться, например. Это психологический момент», — заключает челябинка.

С этим еще предстоит работать, но Ольга настроена по-боевому. Для этого она пришла на кастинг шоу «Хочу к Пухову!». Женщина уверена, что людей с судьбами, похожими на ее собственную, много. И она способна стать для таких людей примером.





Сейчас Ольга работает педагогом, недавно получила степень магистра по психологии. Женщина ведет страницы в соцсетях, составила собственную методику похудения и надеется когда-нибудь превратить это дело в бизнес.