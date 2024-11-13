Педагог и воспитанники детского сада из Златоуста создали конструктор горы Косотур

Деревянную конструкцию изготовили за три дня

В Златоусте мастер по дереву и одновременно воспитатель в детском саду № 73 Марк Шакиров создал вместе с подопечными деревянный конструктор с главным символом города — горой Косотур. Для реализации им понадобились три дня, инструменты, немного строительных материалов и акриловые краски. Историей поделились журналисты медиахолдинга «Первый областной».

Вдохновляли мастера родные края и сам Златоуст. А еще золотая осень и первый снег.

«Я решил изобразить наш красивый Косотур осенней порой. Горные верхушки разрисовал на макете белой краской, будто снег лег. Также добавил пожелтевшие деревья», — поделился Марк.

Всего в наборе 30 деталей: пять фрагментов горы, основание, несколько деревьев, мост. Уменьшенная копия Косотура сделана из сосновой доски. Крону деревьев и мост мастерили из палочек для суши, лося вырезали из картона.

Поделку Марк решил создать, когда в садике придумали проект «Я — Златоустовец». Педагог не только сделал конструктор, посвященный родному городу, но и обучил детей навыкам работы с деревом. Воспитанники шлифовали горы, помогали разукрашивать, поправляли заборчики.

«Я считаю Косотур одной из главных достопримечательностей Златоуста, поэтому решил напомнить ребятам, что у нас есть такое красивое место», — отметил мастер.