Печем кекс с вишней к первому сентября

Домашний десерт может стать хорошей альтернативой торту

Первого сентября отмечают не только День знаний, но и День вишневого кекса. Почему бы не совместить два повода и не порадовать своих школьников вкусной выпечкой?

Для теста понадобится: 100 мл молока, 100 г сливочного масла, 50 г сметаны, 2 яйца, 125 г сахара, 2 ст. л. какао, 200 г муки, 1 ч. л. соды, 1 ст. л. уксуса столового 9%. Для начинки берем: 100 г вишни свежей (мытой, без косточек). Для глазури требуется: 15 г сливочного масла, 50 г шоколада.

Взбейте в миске яйца с сахаром, далее включайте по одному продукту и тщательно перемешивайте каждый раз — влейте молоко, добавьте тонкой струйкой растопленное сливочное масло, после сметану, затем соду, гашенную уксусом, всыпьте муку и какао, а в конце — вишню.

Смесь поместите в силиконовую форму и выпекайте один кекс либо распределите тесто по маленьким формочкам и готовьте капкейки. Духовой шкаф должен быть разогрет до 190 °С, на выпечку уйдет 25—30 минут.

Когда кекс будет готов, растопите масло и шоколад на слабом огне и полейте десерт получившейся глазурью. Приятного аппетита!