Паводок в Челябинской области проходит спокойно, а лесные пожары тушат в первые сутки

Алексей Текслер доложил заместителю генерального прокурора о готовности региона к возможным ЧС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в межведомственном совещании под председательством заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева. Главными темами стали защита населения от паводков и лесных пожаров на территории Уральского и Сибирского федеральных округов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Открывая встречу, Сергей Зайцев подчеркнул, что бороться с природными угрозами нужно сообща и заранее, и призвал местные власти активнее обустраивать минерализованные полосы, расчищать территории и проверять исправность противопожарного оборудования.

На совещании отметили регионы, где пожары тушат в первые сутки. Челябинская область вошла в их число — оперативность реагирования здесь составляет 100%.

Отдельно участники совещания обсудили прохождение паводкоопасного периода.

«В этом году половодье проходило более спокойно, управляемо. В настоящий момент оно идет на спад, регистрируется уменьшение водности рек», — доложил Алексей Текслер.

На Южном Урале серьезно занялись обновлением техники и оборудования. Учитывая прошлые паводки, муниципалитетам выделили деньги на покупку дизельных насосных станций, переносных мотопомп и шлангов для откачки воды. В 2025 году из областного бюджета купили 16 пожарных машин — они пригодятся и для тушения огня, и для откачки воды. Укрепили и областную противопожарную службу: закупили 82 мотопомпы, 100 всасывающих и более 300 напорных рукавов.

Кроме того, губернатор поручил создать при областной поисково-спасательной службе взрывотехническую группу. В этом году наши спасатели впервые сами взрывали лед — на реке Сим в Аше и на Нижнем Тогузаке в Варненском районе. Чтобы не было заторов, использовали новые ледопилы и метод чернения льда.

Для слежения за реками и поиска людей в случае ЧП организовали службу операторов дронов. Для нее закупили шесть беспилотников. Еще несколько аппаратов передали челябинскому управлению МЧС.

Особое внимание уделили плотинам, дамбам. На территории Челябинской области не осталось ни одного бесхозного ГТС.

«Выполнен значительный комплекс мероприятий, риски купированы. Мы не снижаем уровень готовности», — подчеркнул Алексей Текслер.

И заметил, что параллельно регион ведет активную подготовку к пожароопасному сезону.