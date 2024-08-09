Паводковая ситуация в Миасском городском округе остается сложной

В региональном правительстве прошло заседание штаба по противодействию паводку

Несмотря на то, что по всем ГТС по реке Миасс наблюдается снижение уровня воды, ситуация в Миасском городском округе остается сложной, выпавшие накануне осадки внесли коррективы в динамику понижения вод, сообщают в правительстве Челябинской области.



Об оперативной обстановке в регионе доложил начальник регионального ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Думаю, что это на день-два откатило нас по нашим прогнозам, поэтому на выходные вода в Миассе, скорее всего, останется», — прокомментировал он.

По уточненным данным МЧС, всего подтопленными сейчас считаются 300 жилых домов, 611 приусадебных участков. В Миассе продолжаются работы по расчистке русла реки.

Опасения вызывает состояние озера Сырыткуль, расположенного на территории Ильменского заповедника: там произошло размытие дамбы и появилась угроза распространения воды на Миасс. Озеро Сырыткуль находится на территории Ильменского заповедника. Группа спасателей работает сейчас там, укрепляет тело насыпной дамбы. Вице-губернатор Алексей Фартыгин поручил руководству МГО совместно с представителями заповедника и Миндортранса предпринять необходимые меры по укреплению насыпной дамбы и локализации ситуации. На месте работают спасатели.