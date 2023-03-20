Павла Капельника отмечают по народному календарю 20 марта

В этот день с крыш начинали падать сосульки и снег

Сегодня, 20 марта, отмечается народно-христианский праздник Павел Капельник. Верующие вспоминают святых Павла Препростого и Павла Прусиадского, а также молятся о прощении грехов перед иконой святой Богородицы «Споручница грешных». На Руси наши предки считали, что с 20 марта начинается настоящая весна. Подробнее о празднике, его традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

Традиции праздника

На Руси подмечали, что 20 марта с крыш сходили целые пласты снега и падали сосульки, и верили, что это падают на землю тяжкие грехи. Наши предки просили за них прощения у Богородицы перед иконой «Споручница грешных».

А еще с 20 марта появлялись первые ручьи, таяли сосульки, капли от которых звонко падали на карнизы, и быстро сходил снег. При этом теплая погода могла быстро смениться холодной. На Руси говорили: «С крыш капает, а за нос цапает» или «Весна да осень — на дню погод восемь».

Кроме того, на Павла Капельника наши предки отправлялись к знахарям и знахаркам, чтобы поправить свое здоровье.

Запреты

Сегодня не следует пересаживать цветы — считается, что они не приживутся.

Нельзя 20 марта думать о плохом — негативные мысли могут воплотиться в жизнь.

Запрещено на Павла Капельника сплетничать и наговаривать, иначе весь негатив вернется к клеветнику.

Народные приметы