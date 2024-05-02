Павел Рыжий покинул должность министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер

В правительстве Челябинской области кадровые изменения. Павел Рыжий покидает должность министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов в связи с переходом на другую работу.



Глава региона поблагодарил Павла Анатольевича за успешную работу в должности, отметив его заслуги в становлении министерства в 2019 году. Алексей Текслер подчеркнул, что за прошедшее время ведомство активно участвовало в развитии промышленных предприятий в регионе, импортозамещении, внедряло новые меры поддержки производств в условиях санкционного давления.

По результатам работы губернатор представил Павла Рыжего к медали «За заслуги перед Челябинской областью» III cтепени.

Исполняющим обязанности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов назначен Михаил Кнауб.