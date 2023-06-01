Пациенты ожогового отделения получили подарки в День защиты детей

Многие из них — дошкольники с тягой к опасным экспериментам

В День защиты детей главный врач ГКБ № 6 Владимир Самохвалов навестил маленьких пациентов ожогового центра. Большая часть больных в этом центре — это мальчики от 3 до 6 лет, у которых есть большая тяга к опасным экспериментам.

Каждый год областной ожоговый центр выхаживает по 35—40 детей с различными видами травм. Чтобы ребята чувствовали себя в больнице комфортно, им читают книги, показывают мультфильмы, а палаты украшают воздушными шариками.

«Приятно видеть, какая в этих стенах создается домашняя атмосфера. Здесь очень добрые, замечательные медицинские сестры, отзывчивые доктора. Детям приходится долго лежать в отделении реанимации и интенсивной терапии, и они стойко все переносят. А мы помогаем им выздороветь, окружаем заботой и вниманием»,

— говорит Владимир Самохвалов.