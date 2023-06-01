Каждый год областной ожоговый центр выхаживает по 35—40 детей с различными видами травм. Чтобы ребята чувствовали себя в больнице комфортно, им читают книги, показывают мультфильмы, а палаты украшают воздушными шариками.
«Приятно видеть, какая в этих стенах создается домашняя атмосфера. Здесь очень добрые, замечательные медицинские сестры, отзывчивые доктора. Детям приходится долго лежать в отделении реанимации и интенсивной терапии, и они стойко все переносят. А мы помогаем им выздороветь, окружаем заботой и вниманием», — говорит Владимир Самохвалов.
Всем маленьким пациентам в День защиты детей вручили небольшие подарки.
В челябинском Арт-сквере также отпраздновали День защиты детей. На набережной устроили концерт и шоу мыльных пузырей.