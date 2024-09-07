Пациенты больниц голосуют прямо в стационарах Челябинской области

Ящики для бюллетеней им приносят по месту лечения

Жители Челябинской области, оказавшиеся в больнице, также могут отдать свой голос на выборах губернатора и представителей местной власти. Члены участковых избирательных комиссий сами приходят в стационары с ящиками для голосования.

Пенсионерка из Челябинска Надежда Зыкова попала в ГКБ № 11 несколько дней назад. В пятницу медсестра предложила ей написать заявление на участие в голосовании прямо в стационаре.

«Я, не раздумывая, согласилась. Я вижу, что город меняется к лучшему. В нашем районе строится набережная озера Смолино и парк „Плодушка“. Очень хочу, чтобы все это продолжалось», — замечает Надежда.

Члены избиркома пришли в больницу после обеда. Голосование в стационаре не отличалось от голосования на участке и заняло не более пяти минут. Надежда показала членам участковой комиссии паспорт и получила бюллетени, заполнила их и опустила в переносную урну с пломбой.

Вместе с пенсионеркой проголосовали еще несколько человек, в том числе пациентка, которая поступила в стационар этой ночью, — ей помогли написать заявление и также дали возможность проголосовать.