Пациентки челябинских роддомов участвуют в выборах, не выходя из палат

Заполненный бюллетень в эти дни можно опустить в переносной ящик

Голосование за кандидатов в депутаты Госдумы 17 сентября проходит не только на избирательных участках, но и в роддомах. Женщины, ждущие пополнения и только что ставшие мамами, могут отдать свой голос, не выходя из палаты. В пятницу, 17 сентября, журналисты медиахолдинга «Первый областной» побывали на выборах в Областном перинатальном центре Челябинска.

По словам наблюдателей, пациентки голосуют активно, охотно. Женщины могут отдать свой голос, не оставляя надолго своих малышей. Наряду с мамами голосуют и те челябинки, кто попал в больницу по менее приятному поводу — на операцию.

«Я голосую каждые выборы. И хорошо, что смогла отдать свой голос сегодня. Для меня это важно, ведь от этого зависит будущее моей страны», — говорит пациентка Татьяна Алферова.

По данным Минздрава Челябинской области, в эти дни в регионе развернуты 94 стационарных избирательных участка на территории медицинских организаций. В больницы, за исключением «красных зон», приходят участники избирательных комиссий с переносными ящиками для голосования, и у пациентов есть возможность проголосовать.

Также на 545 избирательных участках проходит вакцинация от коронавируса и гриппа. Посмотреть адреса пунктов вакцинации при избирательных участках можно на сайте избиркома в разделе «Новости». В каком порядке лучше ставить прививки, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».