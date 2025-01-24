Патриотическому проекту «Огонь победы» компании «НОВАТЭК-Челябинск» исполняется 10 лет

Конкурс на соискание премии стартует 1 февраля

Erid: 2SDnjc78LJg

В 2025 году Россия отметит 80‑летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. У патриотического проекта «Огонь победы» — тоже юбилей. Уже 10 лет компания «НОВАТЭК-Челябинск» реализует эту программу, осуществляя благотворительную поставку газа на Вечные огни региона.

Цель проекта — поддержание в достойном состоянии памятников, посвященных солдатам Великой Отечественной войны, сохранение истории Победы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

За 10 лет «НОВАТЭК-Челябинск» помог восстановить на Южном Урале 79 мемориалов. В юбилейном году их станет больше. Уже 1 февраля 2025 года буден дан старт очередному конкурсу на соискание премии «Огонь Победы» для ремонта памятников. Следите за нашими новостями.

Реклама.

Рекламодатель — ООО «НОВАТЭК-Челябинск».