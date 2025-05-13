Патриотическому проекту «Огонь Победы» компании «НОВАТЭК‑Челябинск» исполнилось 10 лет

Концерт на Кировке по традиции стал финальным мероприятием масштабного проекта по ремонту и поддержке военных мемориалов

В Челябинской области завершилась акция «Огонь Победы», организованная компанией «НОВАТЭК-Челябинск». В рамках этого масштабного патриотического проекта, который реализуется в регионе уже 10 лет, прошел концерт на пешеходной Кировке в Челябинске.

Это событие объединило десятки творческих коллективов со всего региона.

«Сегодня выступило много коллективов — танцевальных, хоровых. Особенно приятно видеть на сцене и среди зрителей маленьких детей, которые знают теперь, что такое Победа. „Огонь Победы“ объединил и сотрудников компании, и жителей города», — говорит специалист компании «НОВАТЭК-Челябинск» Татьяна Бирюкова.

Проект «Огонь Победы» подразумевает круглогодичную благотворительную поставку газа на мемориалы «Вечный огонь» из ресурсов «НОВАТЭК». На сегодняшний день газоснабжение осуществляется уже на 44 комплексах героям Великой Отечественной войны в Челябинской области, и их число продолжает расти.

Кроме того, ежегодно проводится конкурс заявок от муниципалитетов на ремонт памятников героям Великой Отечественной войны. В регионе уже восстановлено 87 мемориалов, и эта работа продолжается.