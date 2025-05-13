В Челябинской области завершилась акция «Огонь Победы», организованная компанией «НОВАТЭК-Челябинск». В рамках этого масштабного патриотического проекта, который реализуется в регионе уже 10 лет, прошел концерт на пешеходной Кировке в Челябинске.
Это событие объединило десятки творческих коллективов со всего региона.
«Сегодня выступило много коллективов — танцевальных, хоровых. Особенно приятно видеть на сцене и среди зрителей маленьких детей, которые знают теперь, что такое Победа. „Огонь Победы“ объединил и сотрудников компании, и жителей города», — говорит специалист компании «НОВАТЭК-Челябинск» Татьяна Бирюкова.
Проект «Огонь Победы» подразумевает круглогодичную благотворительную поставку газа на мемориалы «Вечный огонь» из ресурсов «НОВАТЭК». На сегодняшний день газоснабжение осуществляется уже на 44 комплексах героям Великой Отечественной войны в Челябинской области, и их число продолжает расти.
Кроме того, ежегодно проводится конкурс заявок от муниципалитетов на ремонт памятников героям Великой Отечественной войны. В регионе уже восстановлено 87 мемориалов, и эта работа продолжается.