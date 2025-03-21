Патриотический центр «Авангард» в Чебаркуле начал принимать школьников

Оснащение центра сегодня оценил губернатор Алексей Текслер

Симуляторы вертолета и самолета, прыжка с парашютом, навигационный мостик судна, целый класс танковых тренажеров — в центре патриотического воспитания «Авангард» в Чебаркуле действительно подготовлено все, что необходимо для первичной подготовки будущих защитников Родины, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который побывал сегодня в центре.

В капитально отремонтированном здании с новой инфраструктурой созданы современные условия для проведения не только патриотической, но и воспитательной и спортивной работы с подрастающим поколением.





Глава региона напомнил, что центр начал работу по поручению президента России Владимира Путина о создании учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи. Учреждение поможет старшеклассникам ознакомиться с условиями службы и быта военнослужащих, образцами вооружения, военной техники, обмундирования. Также здесь будет проводиться патриотическая работа.

«Это важный объект для всего региона — место, где старшеклассники будут получать навыки военного мастерства, будет проводиться патриотическая работа. В центре нам удалось создать современные комфортные условия для проживания, занятий спортом. Установили современные тренажеры, что важно для дальнейшей профориентации ребят, их поступления в военные училища. Имеется прекрасный штат сотрудников. Старшеклассники из разных районов области уже приезжают сюда. Сегодня пообщались с ребятами, им все нравится, и это радует», — прокомментировал Алексей Текслер.

Территорию центра также благоустроили. Здесь появился стадион с футбольным полем, площадки для баскетбола и волейбола, вышка для прыжков с парашютом. К лету здесь еще оборудуют армейские полосы препятствий.

Центр расположен в непосредственной близости к 90-й гвардейской танковой дивизии. Это позволяет проводить тактические игры и учебные сборы для подростков. «Авангард» также имеет филиалы в Копейске и Магнитогорске

С апреля в центре начнут проводить выездные учебные сборы для подростков. На протяжении пяти дней юноши и девушки будут на практике осваивать основы военного мастерства. Также предусмотрены выездные мероприятия для педагогов учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

Сегодня в центре проходит муниципальный этап Всероссийской игры «Зарница 2.0». В ней принимают участие 80 подростков из Чебаркульского и Саткинского районов. Школьники соревнуются в строевой и огневой подготовке, военизированной эстафете, тактической игре на местности, тактической медицине. А также демонстрируют знания основ российской государственности и военной истории.

Помимо соревнований для подростков педагоги дополнительного образования организовали мастер-класс по управлению БПЛА. Также участники соревновались в управлении дронами на специальных симуляторах.