Патриотическим воспитанием южноуральцев занялся бывший омбудсмен Антон Шарпилов

Антон Шарпилов назначен и. о. руководителя регионального центра патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»

Антон Шарпилов, в прошлом уполномоченный по правам человека в Челябинской области, назначен исполняющим обязанности руководителя нового учреждения дополнительного образования — регионального центра патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Центр находится в подчинении областного министерства образования, за последние две недели он уже начал подготовку к серии мероприятий.



Как рассказал Первому областному информагентству Антон Шарпилов, назначение его состоялось 16 апреля. «Авангард» выделен из Областного центра дополнительного образования несколькими днями раньше, а уже 19 апреля сотрудники центра приняли участие в старте регионального этапа «Вахты памяти».

У нового учреждения пока нет своего сайта. На официальной странице «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте» указано, что новинка «будет способствовать многостороннему военно-патриотическому воспитанию молодежи и её подготовке к военной службе. „Авангард“ обеспечит современную учебно-материальную базу и применение передовых педагогических технологий». В образовательной программе центра — курсы «Основы военной службы», «Теоретическая подготовка к стрельбе», ориентирование, техническая подготовка, основы робототехники и беспилотных летательных аппаратов. В перспективе должен появиться собственный электронный тир.

По словам Шарпилова, сейчас сотрудники занимаются организацией сборной поисковой экспедиции на места боев Великой Отечественной войны в Ленинградскую область, параллельно вместе с сообществом «Бессмертный полк» готовится классный час для школьников Челябинской области.

«Уже летом будут проведены первые полевые сборы для школьников, сейчас мы определяемся с площадкой. Это будет либо Чебаркуль, где поблизости расположена дивизия, либо палаточный лагерь на озере Тургояк, либо база на берегу Увильдов», — объяснил Шарпилов.

Бывший уполномоченный по правам человека уточнил, что центр работает в соответствии с концепцией подготовки граждан к военной службе, принятой на федеральном уровне до 2024 года. Планируются круглогодичные учебные сборы по пять дней для школьников и курсы повышения квалификации для педагогов.

По данным из открытых источников, центр «Авангард» с 2019 года действует под Москвой, аналогичные учреждения федеральные власти планируют открыть по всей России.

Напомним, Антон Шарпилов стал уполномоченным по правам человека в Челябинской области осенью 2019 года. Однако в этой должности он проработал менее трех месяцев: развод Шарпилова с супругой вышел в публичную область и после того, как семейный скандал получил огласку, Антон Юрьевич предпочел уволиться по собственному желанию.