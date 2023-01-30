Патриарх Кирилл удостоил златоустовского оружейника медали ордена Андрея Рублева

Награду Валерию Томее вручил епископ Викентий

Генеральный директор Златоустовской оружейной фабрики (ЗОФ) Валерий Томея по указу патриарха Московского и всея Руси Кирилла награжден медалью ордена Андрея Рублева, сообщает пресс-служба Златоустовской епархии РПЦ. Медаль Валерию Томее вручил епископ Златоустовский и Саткинский Викентий.



По данным пресс-службы епархии, Томея удостоен церковной награды как благотворитель, много лет подряд поддерживающий православные приходы в горнозаводской зоне Челябинской области. Кроме того, на оружейной фабрике сегодня изготавливается много церковной утвари и икон, которые оформляются в технике знаменитой гравюры на стали. Наконец, музей ЗОФ совместно с епархией подготовил программу по поддержке молодых талантливых граверов «Наследие Ивана Бушуева», которая выиграла в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив.

Орден преподобного Андрея Рублева был учрежден Русской православной церковью в 2001 году. Его медалью награждаются иерархи РПЦ, должностные лица и простые граждане, помогающие в украшении храмов, в том числе восстанавливающие и развивающие традиции иконописи, церковного зодчества, издающие книги по церковному искусству и жертвующие на благоустройство храмов и возвращение РПЦ похищенных когда-то икон.