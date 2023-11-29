Патриарх Кирилл наградил Алексея Текслера за вклад в сохранение традиционных ценностей

Грамоту губернатору Челябинской области вручили в Кремле

27 и 28 ноября в Государственном Кремлевском дворце прошел ряд мероприятий в рамках XXV Всемирного русского народного собора. Накануне состоялось пленарное заседание на тему «Настоящее и будущее Русского мира», на котором отметили вклад отдельных людей в сохранение традиционных ценностей в обществе. В их число вошли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий, сообщили в пресс-службе ВРНС.

Открыл заседание президент России Владимир Путин. По видеосвязи он поблагодарил всех присутствующих за патриотический настрой, поздравил с юбилеем Всемирного русского народного собора и отметил большой вклад в духовное возрождение России Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Патриарх, лично присутствовавший на заседании, поблагодарил Владимира Путина и отметил, что с момента его появления в качестве главы государства Россия стала современным, научно-технически развитым, духовно богатым многонациональным государством, где гармонично сочетаются интересы народов с общегосударственными интересами.

В заключение Патриарх Кирилл вручил патриаршие грамоты тем, кто внес большой вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе. Награды получили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, сопредседатель регионального отделения Всемирного русского народного собора в Челябинской области Евгений Дорохов и другие.

Завершилось заседание праздничным концертом.