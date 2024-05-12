Патриарх Кирилл наградил Алексея Текслера орденом за помощь в восстановлении храма в ДНР

Церковь удалось отстроить заново за год

Сегодня, 12 мая, в нижнем храме кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске губернатору Алексею Текслеру вручили орден Серафима Саровского. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Челябинской области за помощь в восстановлении храма Преображения Господня в Волновахе Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

Орден Алексею Текслеру вручил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, постоянный член Священного синода Русской православной церкви после божественной литургии.

Напомним, решение восстановить храм в Волновахе губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял во время посещения подшефной территории. Восстановить церковь почти с нуля удалось за год. Храм стал символом возрождения нового российского региона.

Ранее митрополит Викентий вручил орден преподобного Сергия Радонежского III степени митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию. Высокой награды его удостоил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также он поздравил главу Челябинской митрополии с 50-летним юбилеем.