/ Легковушка протаранила маршрутку с пассажирами возле «Родника»

Пострадавшие готовы взять материальную компенсацию ущерба и оставить водителю права.

Судебные тяжбы, начавшиеся после январского ДТП с маршрутным такси, идут уже почти год. В аварии пострадали несколько пассажиров. Они хотят наказания для водителя легкового автомобиля, протаранившего маршрутку и поставившего под угрозу жизни людей. Например, Татьяна Суровцева упала на колени в момент столкновения, из-за чего ей пришлось делать операцию на ноге.

Самая большая травма была на правой ноге: перелом двух мыщелков и глубокий ушиб мягких тканей. Заживало всё очень долго, из-за глубокого ушиба не смогли сделать проводимую операцию, пришлось ставить аппарат Илизарова. — сообщила сайту «Первый областной» Татьяна Суровцева.

Водителя легкового автомобиля, вероятно, лишат прав на год и 7 месяцев. Постановление не вступило в законную силу, его могут обжаловать. Однако обвиняемые вошли в положение автомобилиста: без машины ему сложно будет прокормить семью. Поэтому предлагают заменить лишение прав денежной компенсацией каждому.

Напомним, ДТП произошло еще 7 января 2018 года. Маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись на улице Труда возле торгово-развлекательного комплекса «Родник». От удара серьезные повреждения получили оба автомобиля. Пострадали пять человек.