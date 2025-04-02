Пассажиры с аутизмом смогут летать из Челябинска со специальной антистресс‑подушкой

Они будут сделаны из переработанной формы пилотов и бортпроводников

Подушки для снижения тревожности во время полетов у пассажиров с аутизмом разработали художники фонда «Антон тут рядом» совместно со Smartavia. Во Всемирный день распространения информации об аутизме в пресс-службе авиакомпании рассказали о своем проекте.

Акция с простым и понятным названием «Обнимусь» направлена на снижение тревожности во время перелетов при помощи подушки-антистресс.

Согласно опросу, 58% аутичных взрослых и 60% родителей детей с аутизмом считают авиаперелеты волнительными, несмотря на необходимость путешествовать самолетом. Это около 50 тысяч человек ежегодно.

88% людей с аутизмом указывают на сенсорную перегрузку как главную причину страха перед полетом. Антистресс-подушка, созданная по эскизу аутичного художника Алексея Китайцева, подопечного фонда «Антон тут рядом», будет тактильно приятной и позволит пассажирам уменьшить чувство тревоги.

Проект также имеет экологическую составляющую: для производства подушек будет использоваться переработанная форма пилотов, бортпроводников и наземного персонала Smartavia, что способствует устойчивому развитию и минимизации отходов.

Ранее ИА «Первое областное» писали, как художники с аутизмом нарисовали эксклюзивные валентинки, а челябинцы могли их отправить своей половинке с высоты 10 тысяч метров.