Пассажиры с аутизмом на рейсах из Челябинска получат антистресс‑подушку

Изделие в виде кота поможет снять тревожность

Авиакомпания Smartavia с рейсами из Челябинска и благотворительный фонд «Антон тут рядом» выпустили антистресс-подушку «Обнимусь» для пассажиров с аутизмом. Подобное изделие называют первым в истории гражданской авиации. Подушку в виде кота можно будет прижать к себе, чтобы снять сенсорную перегрузку и тревожность, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе перевозчика.

Дизайн разработали аутичные художники, студенты фонда «Антон тут рядом». Они же принимали участие в исследовании причин, вызывающих тревожность во время полетов, и методов борьбы с ними. Также подопечные помогли разработать для персонала авиакомпании курс помощи пассажирам, которые боятся перелетов.

По данным ВЦИОМ, 23% россиян боятся летать, 8% из них даже отказываются от авиаперелетов из-за тревожности, что ограничивает качество жизни, затрудняя отдых, учебу, общение с семьей. 88% аутичных людей справляется с тревогой за счет сенсорной разгрузки, то есть прижимая к себе, сжимая в руках что-то мягкое.

Подушки сделали из формы пилотов и бортпроводников старого образца. Вместо утилизации или хранения, вещи дали жизнь новым изделиям.