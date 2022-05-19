Пассажиры поездов под Челябинском смогут в пути сдать кровь и проверить сердце

«Вагон здоровья» будет курсировать между двумя городами региона

Между Челябинском и Миассом 20 мая будет курсировать «Вагон здоровья». В пути консультативный прием для пассажиров будут вести терапевт, эндокринолог и кардиолог. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.



«Пассажиры смогут измерить свой рост и вес, артериальное давление, пройти исследование ЭКГ и сдать анализ на содержание глюкозы в крови», — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Вагон отправится в составе двух поездов. Так, № 6005 отправится из Челябинска в 07:20 по местному времени и прибудет в Миасс в 09:27, а № 6016 отправится из Миасса в 10:52 и прибудет в Челябинск в 13:07.

Акция проводится ежегодно с 2015 года совместно с региональной дирекцией медицинского обеспечения на Южно-Уральской железной дороге в начале дачного сезона.