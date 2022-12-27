Пассажиры «Орлана» и «Ласточки» смогут бесплатно посетить экскурсии в городах Челябинской области

Акция будет действовать в новогодние каникулы

В Челябинской области в дни новогодних каникул пассажиры поездов «Орлан» и «Ласточка» смогут бесплатно посетить городские экскурсии. Для этого будет необходимо предъявить билет на актуальную дату, сообщает официальный туристический портал Челябинской области.

3 января в 11:00 у торгового дома «Демидовский» стартует экскурсия по историческому центру Кыштыма для пассажиров «Орлана».

2 и 4 января на «Орлане» можно добраться до Верхнего Уфалея, где по билету на поезд будут доступны услуги спортивного комплекса «Метелица» с 30-процентной скидкой. Гостям предлагают катание на горных лыжах, сноуборде и ватрушках.

5 января пассажиров «Ласточки» ждет экскурсионная программа в Троицке. В 9:00 начнется бесплатная экскурсия по Троицкому краеведческому музею, далее стартует прогулка с экскурсоводом по исторической части города.

7 января в Магнитогорске для пассажиров «Ласточки» пройдет часовая обзорная экскурсия. Гостей будут встречать на железнодорожном вокзале. Обязательна регистрация на посещение.

Напомним, в новогодние каникулы поезд «Снегирь» будет курсировать по особому расписанию.

Для тех, кто еще не решил, куда отправиться в каникулы, редакция ИА «Первое областное» составила подборку решений на разный вкус и бюджет.