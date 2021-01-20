Пассажиры Магнитогорска получили административные штрафы

Восемь протоколов выписано горожанам без масок

Ежедневные межведомственные рейды продолжаются по Магнитогорску. Накануне сотрудники полиции проверили работу маршрутных транспортных средств и объектов торговли на соблюдение масочного режима. Протоколы составлены на пассажиров общественного транспорта и посетителей четырех магазинов, в том числе Центрального крытого рынка.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску — в городе подтверждены 5 886 случаев COVID-19.

