Пассажиры челябинской «Ласточки» столкнулись с блокировкой мобильного интернета

Временные ограничения в Минцифры назвали «периодом охлаждения»

Ровно месяц, как в России ввели меры для безопасности и ограничили доступ к мобильному интернету тем, кто въезжает в страну. С неудобствами столкнулись и жители Челябинской области. Теперь пассажирам «Ласточки», которая следует из Челябинска в Магнитогорск и обратно, могут на сутки ограничить выход во Всемирную сеть и отправку сообщений. Разбираемся, почему так происходит и как вернуть себе связь.

Электричка «Ласточка», которая следует через Троицк, Варну и Карталы, в отрезке между Троицком и Варной пересекает два казахстанских поселка — Магнай и Босколь. По прибытии в Варну пассажирам приходят на телефон уведомления, что мобильный интернет и возможность отправки СМС им будут заблокированы на 24 часа.

Как правило, операторы сообщают, что восстановить доступ можно и раньше, для этого необходимо пройти по ссылке. Эти ссылки и начинают тревожить южноуральцев, уже привыкших соблюдать бдительность и не переходить по непонятным сообщениям, пусть даже и от мобильного оператора связи.

В Минцифры РФ такой порядок назвали «периодом охлаждения». Его ввели с 10 ноября 2025 года. Мера направлена на противодействие использованию российских сим‑карт для управления беспилотниками во время атак. Блокируют мобильный интернет и СМС, если сим‑карта не использовалась в течение 72 часов и абонент вернулся из международного роуминга (в том числе из Беларуси, Абхазии и других соседних стран). При этом голосовые вызовы (входящие и исходящие) остаются в силе.

Чтобы восстановить доступ, нужно подтвердить, что сим‑картой пользуется человек. После того как сим‑карта подключится к домашней сети, вы получите СМС от оператора. В сообщении будут инструкции по снятию ограничений и ссылка для авторизации через капчу, то есть специальный тест, который отличает человека от робота.

Способы снятия ограничений:

1. Пройти авторизацию через капчу по ссылке от оператора:

Билайн: http://balance.beeline.ru/unlocked

МегаФон: https://dostup.megafon.ru/

МТС: http://captcha.mts.ru/

Т2: https://t2.ru/dostup

2. Позвонить в кол‑центр оператора и пройти идентификацию по телефону:

Билайн: 8 (800) 700‑06‑11

МегаФон: 8 (800) 550‑05‑00

МТС: 8 (800) 250‑08‑90

Т2: 8 (800) 101‑06‑11

После успешной идентификации доступ к интернету и SMS будет восстановлен.

«При этом не потребуется авторизация через Госуслуги и ввод персональных данных. В это время доступ к „белому списку“ сервисов не доступен», — поясняют на сайте министерства.

Челябинская область — приграничная, поэтому с такой процедурой могут столкнуться не только пассажиры «Ласточки», а все, кто по разным причинам пересекает границу.

Если не хочется каждый раз проходить авторизацию (верификацию), то можно выключить сим-карту перед выездом из России, а затем ее включить. Такую позицию разъясняют и в Минцифры: если пользователь при выключенной сим-карте вернулся в Россию в течение 72 часов, то ограничений никаких не будет. При этом, если сим-карта выключена дольше 72 часов, она будет заблокирована по причине неактивности — потребуется процедура разблокировки.