Пассажиров Red Wings отправят из Челябинска в Норильск резервным бортом

Вылет запланирован на 12:00 по местному времени

Пассажиров самолета Red Wings, которые утром 20 октября не смогли вылететь из Челябинска в Норильск, отправят резервным бортом. Решением принято авиакомпанией, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

«В настоящий момент он летит из Екатеринбурга. Вылет запланирован на 12:00. Пассажиры ожидают посадки в здании аэровокзала, им предоставлена вода и питание», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Курчатов».

По данному факту челябинская транспортная прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства проверят соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Напомним, самолет вернулся в челябинский аэропорт из-за неисправности. На борту находились 90 пассажиров.