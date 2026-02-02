Пассажиропоток аэропортов Челябинска и Магнитогорска достиг почти 2,5 млн человек

Регулярные рейсы выполнялись по 31 направлению

В 2025 году аэропорты Челябинской области продемонстрировали устойчивый рост пассажиропотока и расширили географию полетов. По данным регионального министерства транспорта, регулярные рейсы выполнялись по 31 направлению.

География полетов

Из международного аэропорта Челябинск (Баландино) было доступно 26 направлений.

11 международных маршрутов, включая Анталья (Турция), Баку (Азербайджан), Душанбе и Худжанд (Таджикистан), Ереван (Армения), Камрань (Вьетнам), Ош (Кыргызстан), Пхукет (Таиланд), Хургада и Шарм‑эль‑Шейх (Египет). Среди них — одно субсидируемое направление в Минск (Беларусь).

15 межрегиональных рейсов, в том числе в Краснодар, Махачкалу, Москву (аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево), Нижневартовск, Новосибирск, Норильск, Санкт‑Петербург, Сочи, Ханты‑Мансийск.

Шесть из них субсидировались из бюджета Челябинской области: Казань, Калининград, Красноярск, Минеральные Воды, Нижний Новгород и Сургут.

Из аэропорта Магнитогорска выполнялись 5 региональных рейсов: Москва (Шереметьево), Санкт‑Петербург, Сочи, Казань и Минеральные Воды (оба — субсидируемые).

Пассажиропоток: ключевые показатели

По итогам 2025 года совокупный пассажиропоток двух международных аэропортов региона достиг почти 2,5 млн человек:



аэропорт Челябинск (Баландино) — 2,2 млн пассажиров;

аэропорт Магнитогорск — около 300 тыс. пассажиров.

Наиболее востребованным остается московское направление: порядка 1,1 млн пассажиров выбрали рейсы в столицу.

Субсидируемые перевозки и динамика роста

В рамках программ субсидирования авиаперевозок из бюджета Челябинской области было перевезено 81 тыс. пассажиров.

Отмечается положительная динамика на региональных субсидируемых маршрутах: рост пассажиропотока составил 5,47% по сравнению с 2024 годом.

Эти результаты подтверждают эффективность мер поддержки авиасообщения и растущий спрос на авиаперелеты среди жителей Челябинской области.