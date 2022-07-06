Пассажирка рейса Москва — Магнитогорск рассказала об экстренной посадке самолета

В момент инцидента девушка из Челябинской области находилась на борту вместе со своим енотом

В начале недели российский авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95 совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за неисправности системы топливного расчета. Рейс выполнялся из Москвы в Магнитогорск. Пассажирка самолета в социальной сети прокомментировала полет и рассказала о пережитых эмоциях.

Пост в группе «Хижина Енота. Магнитогорск» написала одна из участниц, которая вместе со своим енотом оказалась на борту самолета, совершившего экстренную посадку. По словам девушки, сначала рейс задержали на час, но все же вылететь из Москвы удалось.

«Вылетели, прилично так пролетели уже, и что-то случилось: сначала люди начали замерзать, потом забегали бортпроводники. Чувствовалось, что самолет летит не так, как надо, как-то тяжело, что ли. Потом уже командир самолета озвучил, что мы разворачиваемся и летим обратно в Москву, потому что на этом самолете нельзя дальше лететь», — рассказала жительница Магнитогорска в посте группы во «ВКонтакте».

Девушка добавила, что у некоторых пассажиров была паника.

«Кто-то молился, кто-то крестился, кто-то плакал, кто-то тихо истерил, кто-то сидел спокойно. Женщина перед нами трясущимися руками писала смс-ки близким, что с самолетом происходит что-то неладное», — говорится в тексте поста.

Затем самолет благополучно вернулся в Шереметьево. По словам пассажиров, им выдали билеты на другое время и «выписали» другой самолет. Рейс вновь задержали на час, но в этот раз он долетел до Магнитогорска. По словам автора поста, некоторые пассажиры отказались лететь, поэтому возвращались неполным составом.