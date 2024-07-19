Пассажирка Ladа погибла в лобовом ДТП в Челябинской области

Водитель легковушки госпитализирован

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на территории Чебаркульского района, сообщили в региональном ведомстве.

«На 7-м километре автодороги Варламово — Пласт мужчина, управляя автомобилем „Лада-Приора“, по предварительным данным, обгоняя другой автомобиль, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем „Хундай-Санта-Фе“, под управлением водителя-мужчины», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажирка автомобиля «Лада-Приора» скончалась в карете скорой помощи, водитель этого же автомобиля получил травмы.

Предварительно установлено, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, а пассажирка нет.