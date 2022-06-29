Пассажирам вернут деньги за отмену несостоявшихся авиарейсов

В стране продолжает действовать режим временного ограничения полетов

Авиакомпании вернут пассажирам деньги за купленные билеты на отмененные рейсы. В министерстве транспорта РФ сообщили, что авиаперевозчики получают субсидии на эти цели. Напомним, отмена рейсов связана с внешним санкционным давлением, а также временным ограничением работы аэропортов на юге и в центральной части России.

В Минтрансе отметили, что авиакомпании получат деньги за возврат не менее чем за 1 млн билетов. Пассажиры получат компенсации за несостоявшиеся авиарейсы в полном объеме.

«В апреле из резервного фонда правительства РФ на эти цели было выделено 19,5 млрд рублей. Договоры о субсидировании уже заключены с 20 авиакомпаниями на сумму 16,9 млрд рублей. Планируется заключение дополнительных соглашений в августе и в октябре», — пояснили в ведомстве.

Речь идет об отмене как внутрироссийских, так и международных рейсов. Субсидия позволит сохранить авиакомпаниям собственные оборотные средства. Компенсацию проведут за несостоявшиеся полеты с 24 февраля по 1 июля 2022 г. на внутрироссийских направлениях и с 24 февраля по 31 октября 2022 г. — на международных.

Напомним, в России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов до 6 июля. А сегодня эксперты отметили, что в стране подешевели авиабилеты.