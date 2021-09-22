Паспорт, кинолог и чипирование: как взять домой животное из приюта

Выяснилось, что взять бездомную собаку себе может не каждый

В Челябинской области, как и по всей стране, насчитывается большое количество бездомных кошек и собак. Часть животных вынуждена скитаться по улицам, кого-то получается определить в приюты, а кому-то везет больше — им находят хозяина и теплый дом. Оказалось, что взять питомца из приюта не так уж и просто, почему — узнал корреспондент ИА «Первое областное».

О том, как взять домой собаку, мы решили узнать напрямую в приюте и связались с учредительницей одного из таких мест в регионе. В приюте «Бим» обитают около 200 собак, это некоммерческая организация, но там ведется официальный учет животных, поэтому просто взять собаку и пойти домой не получится.

Сначала с человеком, желающим найти четвероногого друга, связываются по телефону. Сразу предупреждают, что при себе необходимо иметь паспорт. Документ обязательно фотографируют и вносят данные в базу. Так как все собаки в приюте чипированы, необходимо внести в международную базу изменения о том, что собственник собаки сменился. В самом учреждении также практикуют подписание договора, это внутренний документ, который остается в приюте. Кроме того, составляется акт убытия — эти данные передают в Минсельхоз. Поэтому любое появление или передача животного в приюте фиксируется.

Будьте готовы, что вам могут отказать. Того, что вам понравился питомец, мало. Необходимо, чтобы вы были в состоянии содержать пса и предоставить ему все необходимые условия. Поэтому не удивляйтесь, если вам предложат пройти что-то вроде собеседования, а в ходе общения уже вынесут решение, доверить вам животное или нет.

«Мы стараемся животных отвозить сами, чтобы проследить, посмотреть. Если человек по общению вызвал сомнения, то мы сразу говорим о том, что мы привезем сами, посмотрим условия, после этого уже либо оставляем, либо нет. Мы предупреждаем человека сразу. Если есть сомнения, справится ли человек с собакой, предлагаем приехать несколько раз, прогуляться у нас на специальной территории, это отдельный от приюта участок. Прогуляться, понять, справитесь или нет. Бывает, что уже на этом этапе отсеиваются», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» руководитель приюта «Бим» Татьяна Порошина.

Оказывается, что будущим хозяевам может достаться почти образцовый пес. С животными в приюте занимаются, приучают к выгулу на поводке, учат послушанию и командам. Для этого в штате есть кинолог.

На вопрос о том, как часто берут животных в приюте, нам ответили, что пристройство зачастую зависит от «рекламы». Чем больше распространяется объявлений, тем больше появляется желающих забрать собаку себе. Но бывает, что человек, не рассчитав собственные силы, возвращает животное обратно.

«Бывает — прямо волна, бывает, за год могут вернуть 1—2 собаки. Максимум за год — десять возвратов. Мы, бывает, советуем: эта собака вам лучше подойдет, но человек выбирает картинку. Не человек выбирает собаку, а собака человека. Даже та собака, которая прошла послушание, умная, хорошая — но начинает гадить в квартире. Это зависит именно от собаки и от отношения к человеку», — поделилась Татьяна Порошина.

Еще один важный фактор, на который обращают внимание, когда отдают собаку, — это возраст потенциального хозяина. Подросткам не дают животных, предпочтительно, чтобы вам было от 21 года. Если собаку хочет взять молодой человек — ему дают «испытательный срок». Приглашают сначала погулять с будущим питомцем, приехать несколько раз в приют, познакомиться. Многие отсеиваются уже на этом этапе.

Также всех животных в приюте обязательно стерилизуют или кастрируют. Если отдают щенка, то обговаривается, что через полгода нужно приехать в клинику и провести операцию. В основном, рассказывает зоозащитница, люди и сами понимают, что плодить животных не нужно.

Еще один важный, но в то же время спорный аспект: в приюте с вас возьмут обещание присылать фотоотчеты и время от времени сообщать о судьбе взятой собаки. Это поможет отслеживать состояние животного, а также убедиться, что с ним не обращаются жестоко.

«Мы проговариваем это, но мы никогда не позвоним, не напишем ночью. Всегда пытаемся адекватно, не надоедать. Можем договориться о времени, приехать, всегда ждем фотоприветов. Но в основном люди сами выходят на связь», — рассказала Татьяна Порошина.

В завершение разговора мы спросили, всех ли питомцев удается пристроить. Ответ неутешительный — далеко не всех. В «Биме», например, есть две собаки, которые живут практически с основания приюта, уже порядка 11 лет.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» составило инструкцию, которая поможет вам помочь взять или пристроить бездомных кошку или собаку.