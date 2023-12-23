Пасмурную погоду со слабым ветром прогнозируют в Челябинской области

День будет теплым

Сегодня, 23 декабря, в Челябинской области прогнозируют пасмурную погоду, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура составит +1 градус, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утром столбики термометров в Челябинске покажут около −2°C, днем потеплеет до +1°C. Пройдут слабые осадки. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно южного направления 3—8 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около −2°C, в горных районах ниже. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от −4 до +1°C. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и переохлажденного дождя. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.