Сегодня, 9 декабря, температура воздуха в Челябинской области будет варьироваться от −6 до −14°C. День выдастся преимущественно пасмурным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске будет около −9°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер южного направления слабый.
В Магнитогорске столбики термометров могут подняться до −12°C. Пасмурно. Ветер южный до четырех метров в секунду.
Температура в Миассе составит от −10 до −14°C. День выдастся хмурым. Ветер юго-западный до двух метров в секунду.
До −7°C ожидается в Златоусте. В городе установится пасмурная погода. Ветер юго-западного направления слабый.
Жителям Трехгорного обещают пасмурную погоду и −6°C. Небольшой снег возможен только ночью. Ветер юго-западный около четырех метров в секунду.
В целом градусники в регионе покажут от −6 до −11°C, в горных районах и низинах температура составит около −14°C. Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах локально гололедица. Ветер южный от двух до семи метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.