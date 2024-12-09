Пасмурную погоду со слабым ветром обещают синоптики в Челябинской области 9 декабря

Местами сохранится умеренно морозная погода

Сегодня, 9 декабря, температура воздуха в Челябинской области будет варьироваться от −6 до −14°C. День выдастся преимущественно пасмурным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около −9°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер южного направления слабый.

В Магнитогорске столбики термометров могут подняться до −12°C. Пасмурно. Ветер южный до четырех метров в секунду.

Температура в Миассе составит от −10 до −14°C. День выдастся хмурым. Ветер юго-западный до двух метров в секунду.

До −7°C ожидается в Златоусте. В городе установится пасмурная погода. Ветер юго-западного направления слабый.

Жителям Трехгорного обещают пасмурную погоду и −6°C. Небольшой снег возможен только ночью. Ветер юго-западный около четырех метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −6 до −11°C, в горных районах и низинах температура составит около −14°C. Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах локально гололедица. Ветер южный от двух до семи метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.