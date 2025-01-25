Пасмурную погоду со слабым ветром обещают синоптики в Челябинской области 25 января

День будет умеренно морозным

Сегодня, 25 января, в Челябинской области будет облачно, ветер ожидается слабым. Синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают ни сильных морозов, ни аномального тепла.

В Челябинске будет около −11°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров достигнут −14°C. Пасмурно, во второй половине дня облаков станет меньше. Ветер южного направления, слабый.

В Миассе градусники покажут около −10°C. День выдастся пасмурным. С утра вероятен небольшой снег. Ветер южный, до 2 метров в секунду.

До −8°C ожидается в Златоусте. Небольшой снег вероятен во второй половине дня. Ветер юго-восточного направления, слабый.

Температура в Троицке будет варьироваться от −13°C до −14°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, до 4 метров в секунду.

В Бредах будет около −16°C. Пасмурно на протяжении всего дня. Ветер южного направления, 4 метра в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −7 до −12°C, в южных районах сохранятся более низкие значения — до −17°C. Переменная облачность, локально пройдет слабый снег. На дорогах местами гололед. Ветер юго-западный, южный, от 3 до 8 метров в секунду.