Пасмурную погоду со слабым снегом обещают жителям Челябинской области

Сильный ветер, бушевавший накануне, стихнет

Сегодня, 18 января, в Челябинской области местами потеплеет до −8 градусов. В целом в регионе температура воздуха не опустится ниже −13 градусов. Сильного ветра и обильных осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Утром в Челябинской области будет около −13 градусов, местами чуть ниже. Днем температура будет варьироваться в пределах от −8 до −13 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер преимущественно южного направления 5—10 метров в секунду.

В Челябинске сегодня утром около −15 градусов, днем градусник покажет до −10 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.