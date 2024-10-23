Пасмурную погоду с небольшими дождями прогнозируют в Челябинской области 23 октября

Будет ветрено

Сегодня, 23 октября, ветер в Челябинской области усилится. Местами день выдастся дождливым, но на большей части территории будет просто пасмурно. Несмотря на непогоду, градусники покажут на пару градусов выше, чем в предыдущие дни. Рассказываем подробнее.

В Челябинске будет около +10°C. Облачно с прояснениями, вероятен слабый дождь. Ветер западного направления до 10 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске достигнут +9°C. День выдастся дождливым. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

В Миассе дневной прогрев составит около +8°C. В первой половине дня небольшой дождь. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

До +6°C прогреется воздух в Сатке. Дождь. Ветер юго-западный, слабый.

Пасмурная погода установится в Троицке. Столбики термометров поднимутся до +10°C. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

В целом отметка на градуснике в регионе будет варьироваться от +6 до +11°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер западного направления до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.