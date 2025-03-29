Пасмурную погоду прогнозируют в Челябинской области 29 марта

В температурном плане пока без изменений

Сегодня, 29 марта, в Челябинской области ожидается теплая погода, местами с порывистым ветром. Палящего солнца синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В Челябинске будет около +10...+12°C. Облачно, осадков не предвидится. Ветер южного направления, около 4 метров в секунду.

Жителям Магнитогорска достанется облачная погода и +8°C. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер южный, около 5 метров в секунду.

Градусники в Миассе и Трехгорном покажут до +10°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южного направления, около 4 метров в секунду.

В Златоусте, Южноуральске и Карталах ожидается около +9°C и пасмурная погода. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду.

Температура в Снежинске и Озерске достигнет +11°C. День также выдастся пасмурным. Ветер юго-восточный, слабый.

В Аше потеплеет до +12°C. Облачно с прояснениями, без погодных сюрпризов. Ветер юго-западного направления, слабый.

Столбики термометров в Бакале зафиксируются на +8°C. Осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, до 4 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе достигнет +8...+13°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южного направления, от 3 до 8 метров в секунду с отдельными порывами до 11 метров в секунду.