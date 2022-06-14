Пасмурную погоду и небольшие дожди обещают на Южном Урале

При этом в регионе потеплеет

Сегодня, 14 июня, в Челябинской области потеплеет до +26°C, в столице Южного Урала ожидается до +22°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшой дождь.

В Челябинске этим утром ртутные столбики покажут до +10°C, днем воздух прогреется от +20 до +22°C. Облачно с прояснениями, слабый дождь. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области утром ожидается около +11°C, днем воздух прогреется от +17 до +22°C, на юге будет значительно теплее — до +26°C. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13 метров в секунду.